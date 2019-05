Ieri mattina, venerdì 3 maggio, il Comitato scuole sicure per Isernia ha incontrato il sindaco Giacomo D’Apollonio.

Argomento principale la scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco, allocata ormai da due anni in locali che potevano andar bene per le emergenze, ma che non possono e non devono essere definitivi o per lunga durata.

L’incontro è stato proficuo – ha commentato su Facebook la portavoce del Comitato Sandra Marcucci – il Sindaco ci ha illustrato tutte le iniziative riguardanti l’intero patrimonio scolastico e, in particolare, ci ha rassicurato sull’indirizzo che il Consiglio ha già dato all’area tecnica per trovare una soluzione veloce, sicura e idonea ad ospitare i bambini.

Il tempo fino al nuovo anno scolastico non è moltissimo, per cui abbiamo chiesto al Sindaco di farci conoscere in tempi brevi la soluzione che avranno trovato. Per quanto ci riguarda, in mancanza di novità, torneremo da lui al massimo fra un mese.