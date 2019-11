Alcuni cittadini ci segnalano un problema legato all’illuminazione pubblica in via XXIV Maggio, nei pressi della traversa di via Dante Alighieri. Da diversi giorni, i lampioni restano spenti creando disagi ai residenti. Potrebbe trattarsi di un guasto e chiedono a chi di dovere un immediato intervento di manutenzione necessario non solo per illuminare la strada, ma anche e sopratutto per ovvi motivi di sicurezza. Ricordiamo a tutti che esiste un numero per le segnalazioni riguardanti l’illuminazione pubblica stradale. L’auspico è che al più presto si torni a una situazione di normalità.