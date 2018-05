Proseguono le iniziative nell’ambito della polizia di prossimità, per avvicinare sempre di più la cittadinanza alle forze dell’ordine: come anticipato nella conferenza stampa di presentazione della nuova app YouPol, su disposizione del Sig. Questore Dott. Borzacchiello, la Polizia di Isernia ha incontrato gli studenti di diversi istituti scolastici di Isernia, Venafro e Agnone, per illustrare e rispondere a tutte le curiosità relative all’utilizzo di questo innovativo strumento.

Il bilancio degli incontri non può che dirsi positivo: i giovani studenti hanno accolto con grande interesse il nuovo applicativo che consente di segnalare, anche in forma anonima, direttamente dal proprio smartphone, episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti, corredati eventualmente anche da fotografie. Numerosi sono stati gli interventi e le domande da parte degli studenti relativamente all’utilizzo dell’applicazione ed alla normativa di riferimento, che è stata illustrata da personale dell’UPGSP e della Divisione Anticrimine della Questura di Isernia.