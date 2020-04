Nel pomeriggio di sabato 11.04.2020 personale della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Isernia ha provveduto alla consegna di tre uova di Pasqua ad altrettanti bambini di una famiglia di Isernia.

La donazione nasce da una telefonata fatta al 113 da parte della mamma che ha rappresentato il suo stato di indigenza e la difficoltà nell’esaudire il dolce desiderio dei bambini. Non sapendo come fare per trovare una soluzione, ha deciso di rivolgersi alla Polizia.

Senza esitare, il Questore ha preso a cuore la situazione e, dopo aver fatto acquistare le uova, ha chiesto ad una pattuglia di volante di consegnarle.

Sorpresi e meravigliati i bimbi hanno accettato l’inaspettato regalo da parte dei poliziotti con grande enfasi e gioia tra le lacrime della madre che ha ringraziato la Polizia di Isernia.