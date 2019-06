Redazionale (informazione aziendale)

La pizzeria ‘Napul’è’, ma soprattutto Enzo Di Natale e sua moglie Domenica Porcelli, propongo alla loro affezionata clientela e, a chi a voglia di deliziare il proprio palato con gustose prelibatezze, l’evento culinario “A Cena con la Birra”.

L’abbinamento di cibo e birra è un elemento fondamentale per raggiungere una perfetta armonia tra tutte le sensazioni percepite durante la consumazione della cena, consentendo quindi la migliore valorizzazione delle caratteristiche organolettiche di entrambi gli alimenti. Ogni birra può esaltarsi con il suo piatto cercando di legare e contrastare sensazioni e sapori. Un connubio quello cibo-birra che può regalarvi piacevoli sorprese. A chi volesse trascorre una serata d’estate in compagnia e, godersi a pieno i piaceri della tavola, non possiamo che consigliare la cena proposta dalla pizzeria ‘Napul’è’ di Isernia.

La cena si apre con un antipasto che prevede una “mousse di baccalà con insalata di arance e finocchi”; “bocconcini di baccalà fritto con pastella alla birra Moretti” (birra in abbinamento: Moretti Bianca). Si prosegue con un primo di tutto rispetto che vede protagonista il “risotto alla birra con speck croccante” (birra in abbinamento: Ichnusa non filtrata). Come secondo, lo chef propone un “arrosto di black Angus alle erbe”, carne sopraffina, con un contorno di “peperoni arraganati” (birra in abbinamento: Moretti Gran Cru). Per chiudere in dolcezza, per chi avesse ancora appetito, ci si può coccolare con una torta con ganache al cioccolato e caffè (birra in abbinamento: Moretti La Rossa). Ogni portata prevede un bicchiere di birra da 0.20 cl.

Ad allietare la serata la voce e le note musicali de “Les Garçons de Belleville” (Voce: Chiara Ruocchio; Chitarra solista: Andrea Antonilli; Chitarra ritmica: Federico Manuppella).

Non so a voi che state leggendo, ma a noi che abbiamo elencato il menù proposto, è già venuto un certo languorino. Dunque, le premesse per vivere un bella serata ci sono tutte, a voi la scelta. Ricordiamo che l’appuntamento è fissato per giovedì sera, 27 giugno, con prenotazione obbligatoria al costo di 30 euro a persona. La pizzeria ‘Napul’è’ è sita a Isernia in C.so Garibaldi, 63. Non potete mancare, affrettatevi a prenotare al 388/3673582.