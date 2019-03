La Società Cooperativa NuovAssistenza intende informare la variazione della sede operativa.

Via Senerchia n° 13, C/O Galleria dell’orologio, 2° piano, Isernia: è questo il nuovo indirizzo della Onlus NuovAssistenza. Pertanto, si comunica che è possibile rivolgersi presso la sede per informazioni sulle attività in programma nei prossimi mesi e per le preiscrizioni ai servizi.

Tutti i riferimenti e i contatti sono disponibili anche sul sito www.nuovassistenza.com in forma aggiornata e sulla pagina Facebook.

La Cooperativa NuovAssistenza da circa quindici anni, si occupa della cura, della crescita, dell’educazione e della formazione dei bambini, gestisce numerosi spazi (Sezioni primavera e Campi estivi) e opera nel sociale a 360° nella provincia di Isernia e Campobasso, con attività finalizzate alla valorizzazione umana e all’integrazione sociale. La Cooperativa gestisce nella sede di via Senerchia anche lo Sportello Sociale Home Care Premium (punto di riferimento nazionale per il progetto dell’INPS) che fornisce anche tutte le informazioni per l’accesso ai servizi di assistenza.

Fondata dal professore Giovanni Cefalogli, è un modello di realtà sociale consolidata sul territorio.

I principali servizi svolti dalla Cooperativa nuovAssistenza sono:

· Servizi educativi per minori (Sezioni Primavera, Campi Estivi, servizi di pre-post scuola ed assistenza allo studio)

· Servizi Sociali (Home Care Premium, Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale, Sostegno all’inclusione attiva, Servizi di assistenza domiciliare sociale)

· Servizi per l’integrazione (SPRAR)

INFO Società Cooperativa NuovAssistenza

SEDE OPERATIVA: Via Senerchia n° 13, C/O Galleria dell’orologio, 2° piano, Isernia

ORARI E GIORNI D’APERTURA

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15.00 alle 18.00.

SPORTELLO SOCIALE HOME CARE PREMIUM. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00, tel. 0865235224, pagina Facebook: sportello sociale Home Care Premium Isernia.

LUANA DI PASQUALE coordinatrice pedagogica: 320/1903730 [email protected]

AMELIA PALMIERI: coordinatrice servizi sociali: [email protected]

JOANNA MADEJSKA coordinatrice servizi per l’immigrazione: 334/2122204 [email protected]

UFFICIO ONLUS 0865/235224 | [email protected]

WEB www.nuovassistenza.com

PAGINA FACEBOOK: NuovAssistenza ONLUS