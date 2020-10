Tornerà più bella di prima la “Fontana di San Francesco”, che caratterizza piazza Ferdinando Veneziale, davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

Ieri mattina, il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al decoro urbano Domenico Chiacchiari hanno effettuato un sopralluogo, in occasione del collaudo delle pompe di irrorazione idraulica della vasca di questa magnifica fontana pubblica.

«Abbiamo deciso, per oggi e domani, di riattivare e far collaudare l’impianto idrico e i diffusori d’acqua, in occasione della vigilia e del giorno della ricorrenza di San Francesco – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore –. Le vecchie pompe, ormai inutilizzabili, sono state sostituite con nuovi e moderni irrigatori elettrici.

Anche l’impianto luci sarà del tutto rinnovato, con possibilità di illuminare di sera la fontana, attraverso fari bianchi o policromi. Terminato questo primo collaudo, – hanno aggiunto d’Apollonio e Chiacchiari – saranno immediatamente riprese le opere di manutenzione e ammodernamento, che contiamo possano essere ultimate a breve».

Il costo dei lavori è di oltre 20.000 euro. L’intervento rientra in un programma di opere iniziato lo scorso marzo con il rifacimento della fontana ubicata nel Parco dei Giovani Ricercatori, e che sta interessando le fontane pubbliche della città.