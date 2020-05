Anche la festa di San Pietro Celestino, compatrono di Isernia, subirà le limitazioni conseguenti alle misure di contenimento per contrastare la pandemia.

Per quanto concerne il programma civile, è stata cancellata l’annuale fiera del 19 maggio e non avranno luogo eventi di intrattenimento all’aperto. Con ogni probabilità, però, sarà allestita nel foyer dell’auditorium una mostra di alcuni dei costumi realizzati in occasione della rievocazione storica della visita che Papa Celestino V fece alla sua città natale nell’ottobre del 1294. L’accesso dei visitatori sarà contingentato.

Riguardo invece al programma religioso, al momento sembra che la Diocesi abbia in animo di procedere solo alla consueta esposizione del busto del santo in cattedrale e, il giorno della festa, alla celebrazione della messa solenne da parte del vescovo Camillo Cibotti.

Nei prossimi giorni si daranno notizie più dettagliate, in ragione dell’evolversi della ‘fase 2’ delle misure anti Covid-19. In ogni caso, volendo onorare la figura del papa isernino, nel frattempo l’amministrazione comunale ha fatto eseguire il riordino del verde pubblico nell’area dov’è situata la statua di Celestino V, ossia nella piazza a lui intitolata, nei pressi della Fontana Fraterna.

Le aiuole, le siepi e le fioriere intorno al simulacro del santo, in questi giorni appaiono decisamente belle e rigogliose.