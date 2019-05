La ragazzina è stata investita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali davanti all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia.

L’investitore non si è fermato a prestare soccorso, ma ha pensato bene di darsi alla fuga. Fortunatamente l’impatto non ha avuto gravi conseguenze, la 16enne ha riportato solo ferite non gravi.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, sono sulle tracce del pirata della strada. Grazie alla testimonianza della ragazza e di chi ha assistito all’accaduto il responsabile potrebbe avere le ore contate.