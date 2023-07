Nove argomenti all’ordine del giorno per la nuova seduta del Consiglio comunale di Isernia che torna a riunirsi martedì 18 luglio, alle ore 16.30 (seconda convocazione mercoledì 19 luglio, alle ore 17.00).

In apertura dei lavori le dimissioni dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta e la conseguente surroga e convalida alla carica di consigliere comunale di Eugenio Kniahynicki.

Subito dopo in agenda figura la risposta all’interrogazione in materia di commissione toponomastica, presentata dal capogruppo di Alleanza per il Molise Giovancarmine Mancini.

All’esame dell’Aula anche la mozione sugli stalli ‘rosa’, riservati alle donne in stato di gravidanza e genitori con prole neonatale al seguito.

All’ordine del giorno riguarda la ratifica delibera di giunta n.177 del 27/06/2023: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000) per gli interventi finanziati dal dipartimento per la Trasformazione Digitale, presidenza del Consiglio dei ministri — fondi Pnrr finanziati dall’unione europea — next generation eu”.

L’Aula sarà chiamata a ratificare anche la delibera di giunta n.178 del 29/06/2023: legge 448/98 “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 – liquidazione saldo – variazione al bilancio di previsione c.e. con applicazione avanzo di amministrazione”

In agenda anche la ratifica delibera di giunta n.179 del 29/06/2023: “Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ex art. 175 tuel — applicazione quota parte avanzo di amministrazione accantonato anno 2022 per finanziamento debiti fuori bilancio” e la ratifica della delibera di giunta n. 184 del 04/07/2023: “Variazione d’urgenza al Dup 2023-2025 ed al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000)”.

Gli ultimi due punti all’ordine del giorno riguardano il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma i – lett a) del tuel – sentenze esecutive e la richiesta convocazione urgente del consiglio comunale, nota prot. 26906/2023.