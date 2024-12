di Redazione

Sabato 21 dicembre, alle ore 11.00, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del largo sito nel Parco Urbano della Stazione a Pietro Di Giacomo, giudice e deputato lungimirante, tra i padri della Regione Molise, primo firmatario della proposta di legge istitutiva della Provincia di Isernia. Con l’intitolazione di uno spazio dedicato alla memoria dell’on. Pietro Di Giacomo, il Comune di Isernia intende ricordare una figura che tanto ha dato alla nostra terra, battendosi per favorirne l’autonomia e per difenderne gli interessi, dimostrando una straordinaria concretezza politica. La cerimonia di intitolazione avrà luogo all’interno del Parco Urbano della Stazione, in corrispondenza dell’accesso centrale da via Libero Testa.