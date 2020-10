Differimento scadenza: lunedì 12 ottobre.

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, con determinazione dirigenziale n. gen. 1850 del 29.09.2020 e in attuazione della nota a firma dell’assessore regionale alle politiche sociali, Michele Marone, ha disposto:

1) di differire il termine di presentazione delle domande di accesso al PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA “FNA 2019-2021 – INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE A DOMICILIO” – ANNUALITÀ 2019, di cui al relativo Avviso Pubblico;

2) di fissare, al fine di favorire la massima partecipazione all’Avviso, il nuovo termine di scadenza dal 01.10.2020 al 12.10.2020, considerato che il giorno 10 ottobre, indicato nella nota regionale, cade di sabato;

3) che, in caso di domanda inoltrata a mezzo raccomandata a/r, farà fede il timbro postale di invio della domanda che non dovrà essere successivo al 12.10.2020 (la domanda dovrà comunque pervenire entro il 20.10.2020);

4) di precisare che l’Avviso Pubblico in parola, così come approvato con la determinazione dirigenziale n. gen. 1677 del 01.09.2020, resta invariato in ogni sua altra parte.