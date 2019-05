Sono iniziati oggi, presso il Centro Pastorale Diocesano, in via Mazzini a Isernia, i corsi di formazione finanziati dal Comune di Isernia per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di 35 disoccupati.

«Il progetto – ha dichiarato l’assessore comunale Pietro Paolo Di Perna – è strutturato in sei percorsi di formazione e professionalizzazione, ciascuno della durata di 50 ore. Le materie sono: informatica, manutentore del verde, animatore sociale, addetto alle pulizie, elettricista e banconista.

Ai corsisti sarà data l’opportunità, completamente gratuita, per apprendere contenuti pratici direttamente spendibili nel mondo del lavoro, rispecchiando la metodologia del ‘Fare per Capire’, che considera la pratica uno strumento privilegiato di apprendimento.

A realizzare i percorsi – ha aggiunto Di Perna – sarà il Centro di Formazione Professionale ‘Scuola e Lavoro’ di Termoli, che organizza e coordina iniziative di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento professionale e orientamento in un quadro di formazione permanente».