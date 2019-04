In riferimento alla programmata visita, fissata per la data odierna con il Comitato e i pazienti del Centro di Senologia dell’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, si comunica che sopravvenuti ed inderogabili impegni istituzionali non hanno consentito alla Scrivente Struttura Commissariale, suo malgrado, di essere presente all’incontro de quo.

Si è reso necessario rinviare l’appuntamento ai primi di maggio, con data da concertare successivamente, in quanto la Struttura Commissariale impegnata, a partire dalle ore 9,00 di questa mattina, in una riunione straordinaria, ancora in corso, convocata dal Presidente della Giunta Regionale per discutere sulle problematiche legate al Piano di rientro – POS 2016-2018, ed in particolare sulle criticità riscontrate dal Tavolo tecnico tenutosi a Roma, lo scorso 11 aprile 2019, con i Ministeri affiancanti, dell’Economia-Finanza e della Salute.