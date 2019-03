Un incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 4 marzo, nei pressi della villa comunale di Isernia. Due auto, una Fiat 500 e un Suv, si sono scontrate in prossimità del semaforo. Ad avere la peggio, è stata la ragazza a bordo della Fiat 500 che, per precauzione, è stata trasportata al ‘Veneziale’ di Isernia per accertamenti. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.