La Giunta comunale di Isernia, con deliberazione del 13 dicembre scorso, su proposta dell’assessore Linda Dall’Olio, ha fornito gli indirizzi per un bando avente ad oggetto: «Incentivi attività produttive – anno 2019».

L’avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni ed è volto a promuovere, sostenere e incentivare le attività produttive del territorio comunale. Tale iniziativa rappresenta “l’edizione 0” d’un più ampio progetto che l’amministrazione intende portare avanti con l’intento di contribuire a frenare un fenomeno che già da diverso tempo colpisce gli esercizi commerciali. Negli ultimi anni, infatti, c’è stato un vistoso decremento nell’economia locale, con numerose attività che hanno, a malincuore, deciso di chiudere, con una perdita di capitale umano ed economico senza precedenti.

In questo trend negativo, va riconosciuto e premiato il coraggio e lo spirito di attaccamento al territorio di quegli imprenditori che hanno comunque deciso di aprire un’attività produttiva a Isernia, dando ossigeno all’economia locale. Il Comune, pertanto, con lo stanziamento di fondi ad hoc e attingendo al massimo delle possibilità finanziarie dell’ente, intende sostenere commercianti e imprenditori con un bando che vuole incentivarne l’attività.

Il bando riguarderà tutti coloro che nell’anno in corso hanno avviato una nuova attività produttiva sul territorio comunale, e indicherà i requisiti, le modalità di erogazione del contributo e i termini entro i quali presentare le istanze. Per il prossimo anno, riuscendo a confermare le disponibilità in bilancio, con modalità analoghe, l’amministrazione comunale promuoverà nuovi bandi che riguarderanno particolari zone della città e specifiche tipologie di attività.