Con apposito atto dirigenziale, sono stati riaperti i termini di scadenza dell’Avviso pubblico relativo agli «incentivi per le attività produttive», di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 222 dello scorso 13 dicembre. Il nuovo termine è stato fissato alle ore 24.00 di oggi 30 dicembre 2019. La proroga è stata possibile giacché, alla scadenza dei termini inizialmente previsti dal bando, sono giunte domande in misura ridotta rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Pertanto restano in bilancio ancora somme utili a poter finanziare nuove istanze.