Il 4 gennaio, alle ore 10:30, in Via Pansini 6/8, verrà inaugurato il Centro Diurno per minori “Al Centro del Mondo”, una struttura per la quale l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia ha rilasciato regolare provvedimento di accreditamento e che sarà gestito dalla Futura Società Cooperativa Sociale di Isernia.

Il Centro accoglierà minori in età scolare che necessitano di interventi di tipo assistenziale e, in particolar modo, di sostegno educativo. Tra gli elementi che caratterizzano il Centro Diurno, spiccano le capacità di:

organizzare e costruire progettualità educative rivolte sia al singolo minore che al gruppo;

prestare ascolto e di accogliere i minori, divenendo per loro referenti sicuri;

attuare interventi di integrazione col territorio, per ridurre i processi di emarginazione.

Il Centro Diurno ospiterà minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti nei 24 Comuni inclusi nell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, di cui Isernia è ente capofila.

La presenza di un Centro Diurno per minori a Isernia rappresenta un altro importante tassello nella composizione del delicato mosaico delle politiche rivolte alle famiglie che versano in situazioni di disagio sia economico che sociale.