Alcuni cittadini ci segnalano la situazione di degrado in cui versa da qualche mese via Dante Alighieri, in pieno centro. A quanto riferiscono, operatori ecologici e spazzatrici sono latitanti da mesi.

Come si evince dalle foto arrivate in redazione, i rifiuti iniziano ad accumularsi lungo il bordo del marciapiede e rischiano, in caso di pioggia, di non far defluire l’acqua in modo corretto nei tombini. Via Dante Alighieri sembra essere stata abbandonata a se stessa.

Per i residenti, la speranza di vedere la strada finalmente ripulita, appare sempre più lontana. “Una volta la presenza degli operatori ecologi era costante – spiega un cittadino – ma oggi non più così. Paghiamo le tasse come le pagano tutti gli altri. Perché non possiamo avere gli stessi servizi?. Fino a quanto ci volete lasciare così?”

I residenti chiedono all’amministrazione comunale di intervenire affinché venga assicurata una pulizia costante della zona, come accadeva in passato. Da parte nostra, non possiamo fare altro che girare l’appello a chi di dovere per risolvere il problema.