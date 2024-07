di T.A.

Torna anche per l’estate 2024 la rassegna teatrale in piazzetta Sanfelice curata dalla compagnia Cast. Cinque spettacoli sotto le stelle. La prima data, precedentemete fissata per il 3 luglio con ‘Guarda chi si rivede’ de “I Carta Bianca” è stata spostata, per motivi organizzativi a domani 4 luglio, sempre alle ore 21.00. “I Carta Bianca” racconteranno la loro storia con il teatro fin dagli inizi, con le difficoltà di ora e allora, le gioie e le soddisfazioni di due artisti che hanno iniziato da zero in una società che, oggi più che mai, si divide in chi vive un continuo stato d’ansia e chi vive distratto e assorbito dallo smartphone e dai social del momento. Dall’istantanea di questo mondo confuso, nasce questo viaggio ironico, una carrellata di quadri surreali e di personaggi fuori dalle righe, esagerati e contraddittori, capaci di divertire il pubblico e, perché no, anche di farlo riflettere. Il nutrito programma prevede altre date: