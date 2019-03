Sono iniziate questa mattina, domenica 24 marzo, le le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. Il seggio è aperto dalle ore 8 di questa mattina e fino alle 20. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

Gli aventi diritti al voto ed eleggibili, sono i sindaci e Consiglieri comunali in carica nei 52 comuni della Provincia. Coia rimarrà in sella, si rinnoverà solo il Consiglio. Il centro-destra punta a conquistare l’ente di via Berta.

Due le liste in campo

CENTRO-DESTRA

Lista “Insieme in Provincia”

Forza Italia

Di Pasquale Roberto

Monaco Antonio

Tombolini Fabrizio

Popolari per l’Italia

Sacco Manolo

Succi Vittoria

Fratelli d’Italia

Di Pilla Rita

Antonelli Mario

Udc

Marcovecchio Linda

Orgoglio Molise

Cantone Alfonso

Lega

Di Nardo Gabriella

CENTRO-SINISTRA

Lista “Insieme per la Provincia”

CRISTOFARO CARRINO

FABIA ONORATO

DANIELE SAIA

MICHELA FARDONE

PIERLUIGI PACITTI

GIUSEPPINA CATAURO

MARILENA SANTOVITO