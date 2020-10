Con ordinanza n. 182/2020, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha autorizzato, da oggi al 31 ottobre, l’anticipazione dell’accensione degli impianti di riscaldamento, per un massimo di 12 ore giornaliere.

L’ordinanza nasce dalla considerazione che, negli ultimi giorni, si è verificata in città una sensibile diminuzione delle temperature e le previsioni lasciano supporre che tale situazione permanga. Inoltre, per ragioni connesse alle misure di prevenzione sanitaria rispetto al Covid-19, buona parte della cittadinanza rimane nelle proprie abitazioni anche per l’intera giornata ed eventuali fenomeni influenzali, causati proprio dall’abbassamento delle temperature, potrebbero ingenerare allarme.