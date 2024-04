di Redazione

Le indiscrezioni dicono che il Sindaco di Isernia, dovrebbe annunciare a breve il secondo rimpasto della sua giunta: esce Domenico Di Baggio, entra Umberto Di Giacomo.

Di Baggio è stato eletto con la lista del sindaco e ora va a casa, come già successe per Francesca Scarabeo, eletta con la compagine di Castrataro e poi ‘’silurata’’, dopo neanche un anno. Di Baggio è durato un pochino di più, ma nonostante sia uno tra i più votati, al suo posto entra Umberto Di Giacomo, ex Volt, in rappresentanza di una formazione nata da una costola del partito del vicesindaco, Federica Vinci.