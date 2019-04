Il Questore di Isernia Roberto Pellicone ha ricevuto 7 poliziotti ai quali ha voluto consegnare personalmente un attestato per esprimere il proprio compiacimento per essersi distinti in attività di polizia di prossimità, polizia di prevenzione e polizia giudiziaria.

Ad essere premiati sono stati due agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, di recente, hanno dimostrato particolari capacità operative ed intuito, grazie ai quali hanno individuato due truffatori campani in trasferta.

Altri due agenti della Squadra Volanti sono stati premiati per aver soccorso una famiglia in grave difficoltà in occasione dell’emergenza neve dello scorso gennaio.

Il Questore ha voluto, inoltre, esprimere il proprio plauso a un poliziotto che, libero dal servizio, con grande professionalità, è intervenuto nell’immediatezza di un incidente stradale prestando i primi, fondamentali soccorsi ad una donna ferita.

Infine, un Sostituto Commissario e un agente sono stati premiati per l’impegno, la competenza, lo spirito di iniziativa e la disponibilità che quotidianamente ne contraddistinguono l’attività al servizio dei cittadini; nel caso del Sostituto Commissario anche per il contributo nell’educazione alla legalità nelle scuole, nelle campagne informative sulle truffe agli anziani e contro la violenza sulle donne.