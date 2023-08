di C.C.

È appena giunta in redazione la segnalazione da parte di un automobilista, corredata da video e foto, di cinghiali a zonzo per la città, precisamente sul tratto dell’Ex Strada Statale 85 Venafrana. Per capirci meglio dopo il Ponte Cardarelli.

Gli animali erano a fare razzia nei pressi dei cassonetti, già noti alla cronaca per i ritardi nei mancati ritiri dell’immondizia.