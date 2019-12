Il MoVimento 5 stelle Isernia vuole dare spazio alla solidarietà, lo facciamo non a caso durante il periodo natalizio, mettendo al centro i bambini ma anche i nostri amici a 4 zampe: coinvolgiamo le famiglie e i più piccoli chiedendo loro di donare i giocattoli in buono stato che non usano più, libri che hanno già letto o coperte. Giocattoli e libri che rimarranno ai nostri banchetti andranno a bambini che non possono averne tanti, le coperte a canili e rifugi della provincia che ne hanno bisogno.

Una festa per tanti, insomma, non solo per chi ha ricevuto un nuovo gioco, un libro o una coperta ma anche un segnale per dare un piccolo ma importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente, dando una nuova vita a tanti beni che rischiano di finire nei rifiuti. Siete tutti invitati ad aiutarci in questa raccolta, che avverrà ai nostri gazebo in piazza Celestino V oggi, domenica 29 dicembre, e in piazza della Stazione dalle 10 alle 14 e all’Infopoint del Movimento 5 Stelle a Isernia, in via Molise 9, tutti i pomeriggi dalle 17.30, fino all’Epifania.