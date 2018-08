Il monumento storico e dall’alto valore simbolico, come si vede chiaramente dalla foto, è circondato da erbacce che crescono rigogliose, ma a nessuno viene in mente di dare una ripulita. Uno spettacolo indecoroso per la città e che offende la memoria dei caduti.

La segnalazione è stata fatta sul gruppo “Obiettivo Isernia”. Non ci si puo’ ricordare di questo luogo solo una volta l’anno per celebrare la Festa della Repubblica. Incuria e degrado non possono essere tollerati, alla faccia della memoria dei caduti in guerra. Le condizioni del verde pubblico sono riconducibili unicamente alla mancanza di cura. Occorre una maggiore attenzione verso questa area di grande prestigio storico-culturale proprio per la presenza del Monumento ai Caduti.

Il Monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale è collocato nel Parco della Rimembranza. E’ stato realizzato dal mastro scalpellino Camillo Centuori. Il monumento è dedicato alle vittime della Prima guerra mondiale; è formato da sei colonne con capitelli corinzi, che sorreggono una struttura circolare sulla quale sono scolpiti i nomi delle vittime della Grande Guerra e i sei fiumi protagonisti della vittoria italiana.