Dopo una lunga malattia è venuto a mancare a 64 anni il prof. Giovanni Cefalogli. Era una persona rispettata e amata da tutti, un uomo di rara intelligenza e impegnato nel sociale. Cefalogli, era anche molto attivo in politica. Esponente di sinistra, da sempre al servizio dei più deboli.

Aveva ricoperto diverse cariche dirigenziali all’interno del mondo delle cooperative regionali. Una persona leale e sincera che ha sempre rivendicato le sue idee senza remore. Ha combattuto fino all’ultimo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Di lui ricorderemo la sua forza, la sua tenacia, l’amore per il lavoro, per la sua famiglia e per il suo Molise.

Alla famiglia Cefalogli, alla moglie Maria Carmela, alle figlie Sara e Diana, giungano le condoglianze dell’editore, del direttore e di tutta la redazione di Futuro Molise. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, martedì 17 luglio, alle ore 16, nella Chiesa di Santa Maria Assunta.