di Redazione

A votare saranno gli amministratori comunali (Sindaci e Consiglieri) che eleggeranno il nuovo Consiglio Provinciale di Isernia nelle consultazioni indette dal Presidente Daniele Saia per il giorno 7 aprile 2024. Ad essere eletti, col cosiddetto voto ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, potranno essere i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica, dei Comuni facente parte della Provincia di Isernia. Le liste dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale di via Berta dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di domenica 17 marzo e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di lunedì 18 marzo.