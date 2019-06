Il sito web EdilportaleNews ha dato informazione delle proposte italiane riguardanti l’Urbact, il programma europeo che intende promuovere piani locali di sviluppo urbano sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

Fra le città segnalate da EdilportaleNews c’è anche Isernia, insieme a Napoli, Torino, Bari, Mantova, Bologna, Udine e Roma.

Il nostro Comune – in collaborazione con Altena (Germania) e gli altri centri di Regrow City (rete di interventi basati sulle capacità locali per arrestare e invertire il declino sociale, economico e ambientale) – sta puntando sul riuso di negozi abbandonati con la creazione di “pop up shop” (negozi/laboratori).

Nelle scorse settimane, con apposito Avviso Pubblico, il sindaco ha invitato i cittadini a presentare manifestazioni di interesse per aderire al progetto di rilancio socio-economico del nostro centro storico.

Il progetto, denominato Bounce Forward, prevede la realizzazione dei menzionati pop-up shops e si rivolge ai proprietari di immobili ubicati nella parte antica della città, che dispongano di locali utilizzabili per usi commerciali, artigianali o professionali.

In argomento, si ricorda che l’ultimo giorno utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse (da inoltrare tramite pec a: [email protected]) è il 12 giugno 2019, e che tale data non sarà prorogata.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche pubbliche ([email protected] – 0865.449273).