L’assessorato all’istruzione e all’edilizia scolastica del Comune di Isernia ha aderito al bando della Regione Molise finalizzato alla redazione del piano triennale di interventi, 2018-2020, in materia di edilizia scolastica, come da decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2018, di concerto con il Miur.

In merito, l’assessore comunale Sonia De Toma precisa che sono state presentate proposte progettuali riguardanti esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale compresi i Cpia, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, ovvero edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica.

Tali proposte sono relative ad interventi di adeguamento sismico, di nuove costruzioni in sostituzione di edifici esistenti, di miglioramento sismico, di adeguamento alla normativa antincendio per la relativa certificazione (Scia), e di ampliamento per specifiche esigenze scolastiche.

In particolar modo, le proposte di intervento sono state formulate per gli edifici della scuola primaria San Lazzaro, per la palestra Tagliente di San Lazzaro, per il polo scolastico San Leucio, per l’edificio colorato San Leucio di via Umbria, per la secondaria di primo grado della Giovanni XXIII.

La graduatoria sarà redatta in virtù di criteri di cui al bando per i quali l’amministrazione comunale di Isernia ha prodotto schede tecniche per ogni tipologia di intervento. Tale graduatoria si aggiornerà annualmente nel corso del 2019 e del 2020.