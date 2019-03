Il Comitato No Lotto Zero convoca per venerdì 22 marzo alle ore 16.00 una conferenza stampa presso lo “Spazio Comune Ex Lavatoio” in Largo Maddalena ad Isernia, allo scopo di illustrare la nuova istanza che il Comitato ha approntato al fine di ridiscutere “la scelta di indirizzo politico sotto il profilo dell’inutilità dell’opera, nonché al riesame in auto tutela per la revoca/annullamento del procedimento sulla base delle illegittimità poste”.

Per la riconversione delle risorse verso fini utili alla collettività.

L’istanza è indirizzata al:

– Ministero delle Infrastrutture Roma

– Alla Giunta e al Consiglio Regionale del Molise

– Al Comune di Isernia

– Al Comune di Pesche

– Al Comune di Miranda

All’incontro saranno presenti i rappresentanti della delegazione parlamentare molisana. Si risponderà inoltre alle ultime dichiarazioni rilasciate in merito all’argomento del Consigliere regionale Michele Iorio e del Presidente della Giunta Donato.