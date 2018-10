Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Isernia ricorda che il prossimo 31 ottobre scadrà il termine per la richiesta di concessione di suolo pubblico annuale, per il 2019, relativa ai dehors dei pubblici esercizi.

Le domande vanno inoltrate telematicamente alla casella di posta elettronica certificata [email protected], utilizzando la modulistica disponibile al sito internet www.suapisernia.it.

«Il termine del 31 ottobre è tassativo – ha specificato l’assessore comunale alle attività produttive Emanuela Guglielmi – sia per quanto riguarda le nuove concessioni che per i rinnovi di quelle già esistenti. Entro la medesima data – ha aggiunto Guglielmi – va anche versata la seconda rata della Tosap 2018, per quei concessionari che hanno deciso di fruire della rateizzazione prevista dal vigente regolamento. In argomento, ricordo che non possono essere rilasciate nuove concessioni di suolo pubblico a coloro i quali non sono in regola con i pagamenti della Tosap».

Il Suap, infine, informa che è in via di ultimazione la stesura del nuovo regolamento in materia di dehors, che a breve sarà sottoposto all’esame del consiglio comunale.