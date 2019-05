di Christian Ciarlante

Come accade di sovente in questi casi c’è sempre tempo prima di intervenire. Oltre al problema legato alla viabilità, c’è ne è uno più importante, quello legato alla pubblica incolumità visto che più volte le auto in transito nella zona hanno rischiato di scontrarsi.

Per cui, se non si presta massima attenzione, il pericolo è reale. Parliamo dei semafori siti nei pressi della caserma dei Vigili urbani che da tempo sono fuori uso. Dunque, parliamo di via XXIV Maggio e via Pietro Patriarca.

Questa situazione è stata già segnalata altre volte, ma nulla di concreto è stato fatto per riportare la situazione alla normalità. Cosa aspetta chi di competenza? Che qualcuno si faccia del male? Che si verifichino incidenti di una certa gravità prima di darsi una mossa? Bisogna intervenire con urgenza, prima che accada il peggio.