Venerdì 21 giugno, dalle ore 20, nell’auditorium Unità d’Italia, i piccoli allievi della scuola “A.S.D. JHS Dance School” terranno un saggio di danza dal titolo «The very essence of JHS», evento patrocinato dal Comune di Isernia.

In vista di tale appuntamento, questa mattina i bambini e le bambine della JHS Dance School, insieme alla loro insegnante Roberta Di Salvo, hanno voluto portare personalmente l’invito al sindaco Giacomo d’Apollonio, per chiedergli di assistere al saggio. Hanno così avuto l’opportunità di visitare il palazzo comunale con una guida inaspettata: lo stesso sindaco in persona.

D’Apollonio ha spiegato come funziona il lavoro all’interno degli uffici e poi li ha accompagnati nella sala consiliare, intrattenendosi cordialmente e parlando, fra l’altro, della chiesa di san Francesco e della cappella di sant’Antonio, soffermandosi sulle cose più interessanti conservate in questi luoghi di culto, come la preziosa campana risalente al 1259.

Al termine dell’incontro, i piccoli ospiti hanno ringraziato il sindaco: «Siamo stati accolti con una cordialità e una semplicità uniche» hanno detto. «D’Apollonio ha accettato il nostro invito con entusiasmo – ha aggiunto la loro insegnante – e ha lasciato in noi un bellissimo ricordo. I ragazzi hanno scoperto oggi il valore della vicinanza fra istituzioni e cittadini, nonché un pezzo di storia della nostra città».