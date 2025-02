di Redazione

Al fine di tramandare la memoria storica e di onorare il sacrificio di tutte le vittime delle foibe, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Isernia ha chiesto formalmente al sindaco Piero Castrataro di installare una panchina tricolore, donata dalla stessa compagine politica, in un luogo simbolico della città.

Nella stessa lettera, i consiglieri Pietro Paolo Di Perna, Domenico Chiacchiari, Eugenio Kniahynicki e Cosmo Tedeschi chiedono di individuare e intitolare un’area di Isernia ‘alle vittime delle foibe’ entro il 10 febbraio 2026, entro quindi il prossimo Giorno del Ricordo. In concomitanza della stessa data, gli esponenti chiedono che venga organizzata una cerimonia solenne alla presenza di istituzioni, cittadini e scolaresche.

“Le foibe – si legge nelle motivazioni della richiesta – rappresentano una pagina dolorosa e spesso dimenticata della storia italiana, che merita di essere conosciuta e ricordata con rispetto e consapevolezza. Il ricordo delle vittime delle foibe deve essere tramandato alle future generazioni come monito contro ogni forma di violenza e intolleranza: il loro sacrificio rappresenta un monito affinché tragedie simili non si ripetano mai più e affinché il ricordo diventi un pilastro per costruire un futuro di pace, giustizia e libertà”.