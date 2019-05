Dopo un lungo periodo gestazione, seguito dalle immancabili polemiche, il sindaco Giacomo d’Apollonio vara la nuova Giunta e riassegna le deleghe agli assessori. Niente di eclatante, solo alcuni cambiamenti dovuti anche all’ingresso dell’ottavo assessore Linda Dall’Olio.

Giunta e deleghe assegante

Al sindaco Giacomo d’Apollonio

– Sicurezza dei cittadini

– Polizia municipale

– Progetti strategici per la città

– Comunicazione istituzionale

Al vicesindaco Cesare Pietrangelo

– Lavori pubblici

– Urbanistica e infrastrutture

– Edilizia pubblica e privata

– Manutenzione beni comunali

– Toponomastica

Antonella Matticoli

– Sport e politiche giovanili

– Impianti sportivi

– Innovazione

– Soste blu

– Segnaletica e Traffico

Sonia De Toma

– Istruzione e politiche educative

– Edilizia scolastica

– Servizi per l’infanzia

– Mense scolastiche

– Biblioteche

– Trasporti scolastici

– Formazione Professionale

Pietro Paolo Di Perna

– Rapporti con le parti sindacali

– Servizi sociali alla persona

– Politiche per la famiglia

– Politiche per la casa

– Pari opportunità

– Politiche per l’integrazione

– Rapporti con associazioni di volontariato

– Turismo e marketing territoriale

– Smart City

Domenico Chiacchiari

– Ambiente

– Verde e parchi urbani

– Decoro e arredo urbano

– Illuminazione pubblica

– Politiche per le borgate

Emanuela Guglielmi

– Affari legali

– Contenzioso e contratti

– Gestione e valorizzazione del patrimonio

– Rapporti con l’università

– Rapporti con il Consiglio comunale

Eugenio Kniahynicki

– Cultura

– Riorganizzazione Protezione Civile

– Sviluppo locale

– Organizzazione di eventi e manifestazioni

– Programmazione dell’auditorium

– Rapporti con la Pro Loco

– Bando Europei

– Gemellaggi

Linda Dall’Olio

– Servizi demografici e cimiteriali

– Risorse Umane

– Centro storico

– Suap

– Trasporti e mobilità