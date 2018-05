La Questura di Isernia informa che domenica 13 maggio la città di Isernia sarà interessata da alcuni eventi di risonanza mediatica nazionale e internazionale. Si tratta della 9^ Tappa del 101° Giro d’Italia e della rievocazione storica denominata “Aeserninorum”.

Per garantire la perfetta organizzazione dei servizi di ordine pubblico, assicurando ai cittadini la fruibilità di questi eventi e, nello stesso tempo, le migliori garanzie di sicurezza, si è reso necessario adottare, all’esito dei tavoli istituzionali che hanno definito le misure di ordine e sicurezza pubblica, delle modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

In particolare, per il Giro d’Italia, che transiterà lungo Viale dei Pentri dalle ore 12.00 circa, è previsto il blocco della circolazione su tutto il percorso, per il tempo necessario al passaggio della gara. Invece, fin dalle 10.00 del mattino saranno interdette alla sosta:

– Viale dei Pentri (rotatoria Isernia Nord);

– Via Camillo Carlomagno;

– Viale 3 marzo 1970 (tratto compreso tra via C. Carlomagno e l’incrocio con la S.P. 79 Miranda).

Per la presenza della carovana pubblicitaria, che sosterà in Piazza della Repubblica dalle ore 11.00 circa, è stato istituito, a partire dalle ore 8.30 e fino al termine dell’iniziativa, il divieto di sosta con rimozione forzata in:

– Piazza della Repubblica,

– Corso Garibaldi (tratto compreso tra via Senerchia e l’uscita del terminal bus F. Martino).

Saranno inoltre adottati percorsi alternativi per il servizio urbano di linea. Qualche piccolo disagio dovranno sopportare anche i residenti del centro storico dove si svolgerà una rievocazione storica itinerante in costume d’epoca.

Nella mattinata di domenica, infatti, a partire dalle ore 9.00 in Piazza Celestino V gli appassionati e i curiosi saranno accolti dagli organizzatori della rievocazione storica del periodo sannita-romano.

Al fine di garantire al numeroso pubblico atteso di assistere in sicurezza alle iniziative in programma, saranno interdette al transito e alla sosta Piazzetta Santa Lucia (dalle ore 7.00 alle ore 11.00), Corso Marcelli nel tratto compreso tra Piazza X Settembre e l’arco di San Pietro, Piazza Andrea d’Isernia, Piazza X Settembre (dalle 7.00 alle 20.00).

In Piazza Andrea d’Isernia sarà consentito il transito ai veicoli che trasportano disabili o persone con difficoltà di deambulazione che vorranno recarsi in Cattedrale per partecipare alle funzioni religiose.