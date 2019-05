Al fine di coinvolgere sempre di più la cittadinanza come parte attiva nelle scelte di governo locale, l’Amministrazione Comunale di Isernia è lieta di invitare tutti gli interessati all’assemblea LIPA ( Laboratorio Inclusivo di Partecipazione Attiva) fissata per il prossimo giovedì 9 maggio 2019 ore 16.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco.

Durante l’assemblea, verrà esposto il progetto “Bounce Forward”, con particolare riferimento all’ormai prossima creazione – in via sperimentale – dei negozi pop-up (temporary shop) in un’ottica di rivitalizzazione del centro storico cittadino ed alla base del progetto internazionale “Urbact Regrow City” che coinvolge Isernia e tante altre realtà internazionali simili per caratteristiche territoriali e socio-economiche (Altena, Melgaco, Manresa, Igoumenitsa).

Saranno ascoltate le opinioni di tutti coloro che vorranno partecipare al dibattito, anche in vista del successivo avviso pubblico che verrà pubblicato nei giorni successivi all’assemblea.