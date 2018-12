Sarà presentata giovedì prossimo, 20.12.2018, alle ore 9:30, presso la Sala Raucci del Comune di Isernia, l’Agenda Molise 2019, ideata e realizzata dall’Associazione “Campobasso Insieme” e che ha l’obiettivo di promuovere le bellezze e le manifestazioni della regione a livello nazionale, motivo per cui è stata già spedita fuori regione.

Alla presentazione, alla quale sono invitati tutti gli organi di stampa, saranno presenti Claudia Mistichelli, presidente dell’Associazione “Campobasso Insieme”, e Filomena Calenda, consigliere comunale di Isernia e consigliere regionale Lega Salvini Molise.

L’intento dell’agenda, composta da 288 pagine, è quello di far conoscere gli eventi più importanti che durante tutto l’anno si svolgono in Molise. All’interno sono state inserite le fotografie, la storia e la descrizione della manifestazione più significativa che si svolge proprio in quella settimana. Un’agenda unica nel suo genere, utile per chi non vuole perdersi nemmeno uno degli eventi cult che danno lustro al nostro Molise.