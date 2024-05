Isernia 03 Mag. 24 L’avv. Mancini confermato vice presidente dell’Assise comunale di Isernia, riunitasi appositamente stasera per l’elezione del Presidente e del suo vice che spetta (quest’ultimo) per regolamento comunale all’opposizione. Inutile nascondere però che si sono avute forti fibrillazioni all’interno dell’intero gruppo di minoranza prima della sua riconferma (Mancini era in carica da due anni e mezzo, ovvero dal primo giorno di insediamento del consiglio).

Ben sei suoi colleghi dell’opposizione non hanno però preferito firmare un documento di proposta per la sua riconferma (Di Perna, Di Luozzo, Chiacchiari, Fabrizio, Matticoli e Tedeschi) mentre altri sette che compongono sempre il gruppo di minoranza (Barone, Calenda, Pietrangelo, Calenda, Dall’Olio, Falcione, Dall’Olio, kniahynicki e lo stesso Mancini) hanno firmato.

Al termine della seduta consiliare il consigliere v. presidente Giovancarmine Mancini ha rilasciato in merito dichiarazioni pungenti nei confronti dei suoi colleghi di minoranza. Seguiamo l’intervista di Mancini:

