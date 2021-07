«È stato un evento suggestivo – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio, che non è voluto mancare all’appuntamento –. Molte le merlettaie che si sono adoperate per realizzare e mostrare i loro lavori. Non pochi i fotografi, i videomaker e i giornalisti presenti, a cui si è aggiunto un buon numero di visitatori e turisti. Ringrazio l’associazione ‘Il merletto d’Isernia l’arte nelle mani’ e mi congratulo per la sua meritoria azione di salvaguardia del tombolo isernino, che si aggiunge ad altre iniziative di analoghe associazioni e a quelle intraprese dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del nostro merletto».