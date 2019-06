Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione organizzata dal Coni per celebrare la Giornata dello Sport, domenica prossima 9 giugno, dalle ore 8 alle ore 14, varrà il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel Terminal autobus “Francesco Martino” e in corso Garibaldi (tratto compreso tra via Gorizia e via Petrarca).

Nello stesso giorno e nelle stesse ore, varrà anche il divieto di sosta con rimozione forzata su via XXIV Maggio (lato destro del senso di marcia), nel tratto compreso tra via Firenze e la prima traversa di piazza Veneziale, per consentire la sosta degli autobus di linea extraurbani e i mezzi sostitutivi delle FF. SS.

Dalle ore 14 della stessa giornata, il Terminal rientrerà nella piena funzionalità per la fermata e la sosta degli autobus delle tratte extraurbane. Alle società di trasporto urbano ed extraurbano, comprese quelle che gestiscono i servizi di linea sostitutivi delle FF. SS., è fatto divieto di percorrenza su corso Garibaldi ed è consentito l’ingresso solo a Isernia Nord, con sosta in via XXIV Maggio (lato destro del senso di marcia), nel tratto compreso tra via Firenze e la prima traversa di piazza Veneziale.