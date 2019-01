Con riferimento alle condizioni meteorologiche avverse che, come noto, hanno comportato, anche in provincia di Isernia, un drastico calo della temperatura e copiose precipitazioni nevose, il Prefetto di Isernia, dr.ssa Cinzia Guercio, rivolge il più vivo apprezzamento alla Provincia di Isernia, alle Amministrazioni Comunali, all’Anas, al Servizio di Protezione di Civile ed alle Associazioni di volontariato che, con ogni consentita celerità, hanno predisposto, ognuno per la propria parte di competenza, i servizi di protezione civile, sgombero neve e pulizia delle strade, assicurando tempestivi interventi per garantire il ripristino della circolazione e delle attività.

Analogo ringraziamento è stato rivolto per l’attività svolta, con la consueta competenza e professionalità, dal personale delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, che, in una situazione di pesante disagio ambientale, coordinati dalla Sala Operativa di questa Prefettura, hanno dato piena attuazione alle previsioni del piano neve attraverso un attento presidio della viabilità, assicurando assistenza ed informazione all’utenza e garantendo in tal modo la sicurezza della circolazione.

Quest’ultima, in particolare, è stata assicurata anche grazie alle determinazioni assunte dal Comitato Operativo per la Viabilità (COV) che, riunitosi in Prefettura nella notte del 3 gennaio u.s., ha espresso parere favorevole all’adozione immediata, da parte del Prefetto, di un provvedimento di limitazione della circolazione, fuori dei centri abitati, dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate.

Nel corso della predetta riunione è stata richiamata, altresì, l’attenzione sulle competenze previste per gli Enti e le Forze di Polizia dal Piano neve e sono stati analizzati e predisposti i servizi di protezione civile nel caso dovessero verificarsi particolari situazioni emergenziali.

A seguito del miglioramento delle condizioni atmosferiche, in data 6 gennaio u.s., il predetto provvedimento di limitazione della circolazione è stato revocato.

Grazie alla grande professionalità dimostrata dal personale della Prefettura, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, che ha saputo rispondere alle richieste della cittadinanza fornendo puntuali indicazioni e attivando con speditezza ed efficacia i necessari interventi di soccorso, l’emergenza maltempo è stata superata senza registrare grandi criticità.