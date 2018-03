Prosegue l’attività dell’Arma in provincia di Isernia, impegnata nella quotidiana lotta ad ogni forma di criminalità e di illegalità. Nel dettaglio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di un 50enne isernino, su cui si erano concentrati i sospetti, quale autore di furti in abitazioni e attività commerciali, hanno rinvenuto attrezzi agricoli che erano stati asportati tempo fa ad una persona locale, per l’uomo è scattata una denuncia per ricettazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, recuperata refurtiva per un valore complessivo di oltre mille euro.