Colpo di teatro al Comune di Isernia, il sindaco d’Apollonio rimuove l’assessore alla pubblica istruzione Sonia De Toma. Non si conoscono le cause che hanno portato il primo cittadino a prendere tale drastica decisione in confronti della Toma. Secondo indiscrezioni, il rapporto di fiducia tra i due, si era già inclinato da tempo. Evidentemente, l’approvazione travagliata del bilancio, ha creato non malumori all’interno della maggioranza.