Isernia appartiene alla zona climatica D, come indicato nell’allegato A) del Dpr 412/1993, quindi l’accensione degli impianti di riscaldamento è consentita nel periodo che va dal 1° novembre al 15 aprile, per 12 ore giornaliere.

In questi giorni, però, si sono registrate temperature particolarmente rigide, ampiamente al di sotto delle medie stagionali. Tale anomala condizione, secondo le previsioni metereologiche, si protrarrà almeno per i prossimi otto giorni, e al Comune sono pervenute numerose richieste per una deroga che ampli il suddetto periodo.

Pertanto, in virtù dell’art. 5 del Dpr 74/2013, con apposita ordinanza comunale è stata disposta la proroga della possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento per 8 giorni, a decorrere da oggi.