L’assessore comunale alle politiche sociali, Pietro Paolo Di Perna, informa che l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, a seguito di deliberazione della Giunta regionale con la quale è stata disposta la proroga del termine di pubblicazione degli Avvisi pubblici emanati per la presentazione del Programma FNA (Fondo per la non autosufficienza) relativo all’anno 2018, ha fissato i nuovi termini di presentazione delle domande: dal 4 al 15 luglio 2019, ore 12. Resta invariato tutto il resto dell’Avviso pubblico FNA 2018, così come approvato dall’ATS di Isernia con determinazione dirigenziale del 4 giugno scorso.