Si è tenuto questa mattina, presso la sede del Palazzo di Governo, una partecipata riunione, presieduta dal Prefetto Guida, finalizzata all’esame della situazione delle infrastrutture, degli edifici strategici e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di questa Provincia.

Erano presenti il Presidente della Giunta Regionale, dr. Donato Toma, accompagnato dall’Assessore Roberto Di Baggio, il Presidente della Provincia di Isernia, dr. Lorenzo Coia, il Sindaco di Isernia, dr. Giacomo D’Apollonio, il Direttore Generale dell’Asrem, Ing. Gennaro Sosto, il Dirigente Regionale dell’Ufficio Scolastico, dr.ssa Anna Paola Sabatini, rappresentanti degli Enti Locali, del Servizio di Protezione civile, dell’ANAS, dell’Ente Dighe, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, oltre che i vertici delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Il Prefetto, in apertura dei lavori, nel comunicare che di seguito agli eventi sismici che stanno interessando il territorio regionale ha dato tempestivamente disposizione al Comando Provinciale dei Carabinieri ed ai Vigili del Fuoco di effettuare una rilevazione, su tutto il territorio provinciale, circa eventuali danni verificatisi e che l’esito degli accertamenti, come noto, è stato negativo, ha informato le istituzioni presenti che l’odierno incontro avrebbe costituito l’occasione per effettuare uno screening delle infrastrutture, degli edifici strategici e scolastici presenti sul territorio.

L’obiettivo perseguito è stato quello di far emergere una mappa del rischio richiedendo ai presenti di segnalare le opere che presentino maggiori criticità, asseverate da una valutazione tecnica e, possibilmente, corredate da un’analisi dei costi di messa in sicurezza, in modo da poter individuare, successivamente, le priorità e le opere più urgenti che potranno essere oggetto di segnalazione al Governo centrale in vista dell’ormai prossima, annunciata per il mese di settembre, emanazione del Piano di manutenzione straordinario delle infrastrutture pubbliche strategiche.

Nel corso dell’incontro, si è proceduto, quindi, all’analisi delle maggiori infrastrutture viarie della Provincia, prestando particolare attenzione ai viadotti di proprietà dell’Ente Provincia, quali il Verrino ed il Sente, e a quelli presenti sulla SS 650, c.d. Trignina, gestiti dall’Anas.

In particolare, per quanto concerne la sopracitata Strada Statale, sul cui percorso insistono circa 60 viadotti, si è appreso dall’Ente gestore che nei prossimi giorni tutto il percorso viario sarà sottoposto ad attenta verifica attraverso l’uso della specifica piattaforma denominata “by bridge – sottoponte”, mentre per quanto concerne il viadotto “Gamberale” nel mese di settembre inizieranno lavori di manutenzione e consolidamento strutturale che, in base ad un apposito progetto già programmato e finanziato negli anni scorsi, prevede la sostituzione di tutti i giunti e degli appoggi dei piloni.

Per quanto concerne, invece, i viadotti Verrino e Sente, di proprietà provinciale, è emerso che, rispettando le prescrizioni impartite dall’Ente gestore, quali la riduzione del limite di velocità e l’adozione di particolare cautela in caso di pioggia, non si evidenziano rischi nell’immediato. Sono stati comunque già previsti dal gestore lavori di manutenzione che necessitano di un finanziamento esterno, non potendo la Provincia farsi carico dei costi in assenza di fondi. Pertanto, i predetti viadotti saranno sicuramente oggetto di segnalazione al Governo quali infrastrutture che necessitano con priorità di attività manutentiva.

Dall’incontro odierno è risultato, altresì, che le dighe presenti sul territorio provinciale non hanno subito danni dai recenti eventi sismici e che, comunque, il monitoraggio si mantiene costante. Al fine di mettere in sicurezza le stesse sono stati stanziati ulteriori fondi che consentiranno di effettuare lavori di manutenzione nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda, infine, le scuole di ogni ordine e grado presenti in Provincia di Isernia, pur non potendosi negare che per qualche istituto, soprattutto di istruzione superiore, risultano problematiche non facilmente risolvibili, dal punto di vista strutturale, nell’immediato e che pertanto andranno valutate soluzioni alternative, è emerso un complessivo soddisfacente stato degli edifici.

Infatti, grazie all’ultimazione dei lavori di costruzione, nel prossimo mese di settembre aprirà, nel Comune capoluogo, il plesso scolastico di San Leucio; mentre su altri plessi sono stati completati importanti interventi di messa in sicurezza.