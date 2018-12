Massima soddisfazione manifestano l’assessore all’istruzione, Sonia De Toma, e l’assessore alla cultura, Eugenio Kniahynicki, nell’apprendere che il Miur-Mibact ha finanziato con altri 70mila euro il progetto proposto la scorsa primavera dalla dirigente dell’Isis Majorana-Fascitelli, Lina Di Nezza. A tale progetto aderì la giunta comunale di Isernia, con delibera 117 del 14 giugno 2018, in relazione all’avviso pubblico per la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (legge 220/2016).

«Come si ricorderà – ha affermato l’assessore De Toma –, il Comune intese collaborare col Majorana-Fascitelli, sostenendo, a mezzo partenariato, i due progetti presentati dall’istituto scolastico, rappresentando essi una valida iniziativa per associare la produzione cinematografica con la promozione e la valorizzazione del territorio. Pertanto, si valutò la collaborazione meritevole di considerazione, giacché conforme agli obiettivi statutari dell’ente e dei singoli assessorati partecipanti».

«L’avviso – ha dichiarato l’assessore Kniahynicki – riguarda il finanziamento di enti e/o istituzioni scolastiche che abbiano formulato le migliori proposte per le azioni del ‘Piano Nazionale Cinema per la Scuola’, promuovendo programmi di educazione all’immagine e valorizzando il territorio, volano di un turismo sempre più in espansione. Dopo il primo finanziamento ottenuto a novembre, per l’importo di 50 mila euro per il primo progetto, oggi ci rallegriamo per l’ulteriore riconoscimento che l’Isis Majorana-Fascitelli ha ricevuto come unico istituto scolastico del Molise».